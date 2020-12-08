لاميتا فرنجية ترزق بمولودها الثاني .. تعرف على اسمه

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية صورًا لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتحديدًا عبر خاصية الاستوري صورا من داخل المستشفى تعلن فيها عن مولودها الجديد.

واختارت لاميتا فرنجية اسم ايريك لابنها الثاني بعدما أطلقت على ابنها الأول اسم "​جاستن​" إذ يبدو أنها تفضل الأسماء الأجنبية بدلا من الأسماء العربية المعروفة.

وعلقت لاميتا : "مرحبًا بك في المنزل، أنت أفضل هدية لي، أحبك كثيرا يا عزيزي ​إيريك​".

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات. واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الأسبوع الماضي بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب". لاميتا بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة. يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة". وشاركت أيضًا في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004، و2005، وتنازلت عن لقبها لأنها تريد إكمال حياتها المهنية دون أي ارتباطات أو عقود. والمعروف أن لاميتا فرنجية متزوجة من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز الذي احتفلت بزفافها عليه في نوفمبر 2014 بباريس، وأنجبت منه طفلها الوحيد جاستن. وابتعدت لاميتا عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مي عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملًا في مصر.

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