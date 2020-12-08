عرض بالقاهرة السينمائي.. شريف البنداري يكشف لـ دوت الخليج صعوبات "الحد الساعة خمسة"

عبر المخرج شريف البنداري عن سعادته الكبيرة بردود الفعل على فيلمه القصير" الحد الساعة خمسة" الذي عرض في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 42.
وقال شريف في تصريحات لـ "دوت الخليج" ان ردود الفعل كانت قوية وجيدة جدا، وكشف ان علاقته بمهرجان القاهرة قديمة، فقد شارك بها كعضو لجنة تحكيم من قبل، ولكن هذه هى المرة الأولى التي يتواجد له عمل بالمهرجان وهذا شعوره مختلف بالنسبة له.
وكشف عن ابرز المشاكل التي واجهته بالعمل وقال انه لم يلتزم بالاسكريبت المكتوب بالعمل بشكل كبير، لذلك كان عليه ان يقرر ماذا يريد من العمل، وكيفية تحريك الشخصيات في الإتجاهات التي يريدها، وأكد انه بالنهاية هو راضي عن العمل.
الفيلم بطولة الفنانة هديل حسن التي تلعب فيه ادور ممثلة في بداية مشوارها الفني تحظي بتجربة أداء مع مخرج كبير والذي يضعها في موقف يتعين عليها القيام بإختيار صعب.
الفيلم من إنتاج Red star, africa films , s productions وتأليف وإخراج شريف بنداري
ويشارك هديل في بطولة الفيلم كل من المخرجين خيري بشارة و ايتن امين والفنان صدقي صخر.
وكانت هديل حسان قد شاركت من قبل في بطولة مسلسلي "سابع جار " و'لعبة النسيان".
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