صابرين: التقطت العدوى بكورونا من شقيقي وزوجته.. وأعاني أوجاعًا متفرقة بالجسم

أكدت الفنانة صابرين أن عدوى فيروس كورونا لم تنتقل إليها بسبب المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي، ولكنها التقطت العدوى من شقيقها وزوجته.
وقالت صابرين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "التاسعة" إنهم فقدوا حاسة الشم فقط وأن خطورة كورونا حاليًا أنها تأتي بلا أعراض، مشيرة إلى أن والدتها لم تلتقط العدوى حتى الآن.
وأضافت صابرين باكية: "أنا أكتر حد خايفة عليه دلوقتي ماما دعواتكم..ولادي كمان صعبانين عليا أوي، ابني نور أخد العدوى، يا جماعة أبوس إيديكم خدوا بالكم مفيش أعراض، محدش يخرج إلا للضرورة القصوى، وياخد الإجراءات والكحول".
وتابعت صابرين أنها لا تعلم مصدر العدوى، وكان من الأمانة أن تعلن إصابتها حتى يحتاط مخالطوها، لافتة إلى أنها حاليا تعاني من صداع وحرقة بالأنف وأوجاع متفرقة بالجسم، وأضافت: "هي عبارة عن شومة واتضربت على الدماغ، أنا كنت بعمل كل حاجة بإيدي دلوقتي مش عارفة أعمل حاجة لعيالي، قاعدين في بيت واحد ومش بنشوف بعض".
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