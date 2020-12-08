بعد إصابتها بفيروس كورونا.. صلاح عبدالله يدعم صابرين بهذه الكلمات

ونشر صلاح عبدالله صورة للفنانة صابرين، عبر صفحته بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، ووجه لها رسالة خاصة وكتب : سلامتك سا صابرين ، خفيفة بإذن للله وشوية وهنقول حصل خير إن شاء الله ، دعواتكم للغالية أوي وأسرتها.