أحمد جمال يطرح أحدث أغانيه "النهاية"



ومن المقرر أن يتم طرحها عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" خلال الساعات القليلة المقبلة.

والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.

جدير بالذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، هي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان أحمد جمال، وتوزيع وميكس محمد شفيق، ماستر أمير محروس، وإنتاج شركة مزيكا.