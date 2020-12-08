بكلمات مؤثرة.. عمرو محمود ياسين يعبر عن اشتياقه لوالداه الراحل

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر السيناريست عمرو محمود ياسين عن اشتياقه الوالده الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا منذ فترة وجيزة.

ونشر عمرو صورة لوالداه الراحل عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ، وكتب : حبيبي صباحك في الجنة يارب .. وحشتني.

وتباينت الكثير من التعليقات على الصورة داعيين له بالرحمة والمغفرة منهم الفنانة حنان مطاوع وكتبت :"ربنا يصبر قلبك ويرحمه إن شاء الله " ، والفنانة لطيفة وعلقت قائله:" ألف رحمة ونور علي روحه".

والجدير ذكره أن السناريست عمرو محمود ياسين، عبر عن استيائه عن تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42، تكريم والده الفنان محمود ياسين.

وقال ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبد الفتاح، مقدم برنامج "90 دقيقة" عبر فضائية "المحور"،إن "تدارك المهرجان لأمر تكريم اسم الفنان محمود ياسين بعد رحيله لن يزيده شيء، ولكن تكريمه يعد إضافة للمهرجان".