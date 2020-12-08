رانيا محمود ياسين تطل على جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رانيا بالصورة بالكاچول مرتدية شميز اسود ، وتركت شعرها منسدلاً ، ووضعت القليل من المكيب المتناسب مع إطلالتها ، وعلقت على الصورة وكتبت :" صباح الخير عليكم يا حلوين".

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيها وعلق أحد المتابعين وكتب : شياكة وأناقة ربي يسعدك.

وفي سياق آخر، شاركت رانيا محمود ياسين في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فلانتينو"، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، محمد الكيلاني، طارق الإبياري، هدى المفتي.