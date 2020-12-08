هكذا روجت بشرى لمسلسلها الجديد "وادي الجن"

القاهرة - محمد ابراهيم - روجت الفنانة بشرى لمسلسلها الجديد والذي يحمل اسم "وادي الجن" .

ونشرت بشرى، البوستر الدعائي للمسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام ، وتصدرت بشرى البوستر ، وعلقت قائله:"قريبا مسلسل وادي الجن علي منصة viu إخراج حسام الجوهري.

مسلسل "وادي الجن" فهو من إخراج حسام الجوهري، وبطولة خالد كمال، فراس سعيد، يوسف عثمان، ليلى أحمد زاهر، حسن مالك، سينثيا خليفة، هنا داوود، محسن منصور، رؤى شنوحة، عبد الرحمن اليماني. بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة بشرى والنجمة ريهام سعيد. ويصوّر هذا المسلسل الخيالي حكاية أربعة طلاب جامعيين يستكشفون كهوف منطقة وادي الجن الغامضة، ويجدون أنفسهم عالقين في عالم سفلي خفي تسيطر عليه قوى سحرية شريرة.