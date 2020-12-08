أسماء جلال تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت أسماء بالصورة بإطلالة جذابة ، حيث ارتدت فستان طوسل باللون الأزرق ، ونسقت معه شنطة فضي ، واعتمدت علي وضع مكياج هادئ ابرز جمال ملامحها.

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من محبيها ومن أبرز التعليقات :" قمراية من يومك".

وكانت آخر الأعمال التي شاركت بها الفنانة أسماء جلال مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، وهو بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبدالحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

ومسلسل "أنصاف مجانين" يشارك به عدد من الفنانين بجانب أسماء جلال وأحمد خالد صالح أبرزهم رامى الطمبارى، ومحمد عبدالعظيم، وصدقى صخر، وديانا هشام، وسامية أسعد، وهانى المتناوى، وعلى خليفة، وهو من إخراج العمل عمر رشدى.