بعد تعاونهما في "طلع الحلو وبس".. تعرف على قصة الخلاف بين أمير عيد والعسيلي

القاهرة - محمد ابراهيم - نشب خلاف بين أمير عيد والفنان محمود العسيلى بعد ان اتهم الطرف الاول العسيلى بسرقة أغنيته التى تحمل عنوان "دنيا جديدة" والتى اعلن عنها العسيلى منذ فترة وجيزة عن طرحها.

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وجاءت قصة الخلاف عندما أعلن الفنان محمود العسيلي، استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان “دنيا جديدة.

مما قرر الفنان أمير عيد ان يتهم العسيلى بالسرقة عبر حسابه على تويتر قائلا: ""انا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا.. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

جدير بالذكر أن العسيلي، تعاون مع أمير عيد سابقًا خلال أغنية"طلع الحاو وبس" وحققت الأغنية نجاحًا ساحقًا.