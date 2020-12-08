بصور من مباراة نهائى كأس مصر.. عمرو جمال: ليست النهاية إنها البداية

مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عدة صور له من مبارة الفريق ضد النادى الأهلى فى نهائى كاس مصر، وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق عمرو جمال على الصور قائلا "إنها ليست النهاية.. إنها البداية".

عمرو جمال: صالح جمعة إضافة للطلائع.. ودخلنا التاريخ بهزيمة الزمالك في الكأس.. فيديو نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حصد لقب بطولة كأس مصر على حساب فريق طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس على استاد برج العرب. ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الفريق في مسيرة التتويج باللقب للمرة الـ37 في تاريخه. لعب الأهلي 5 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، واكتفى بالتعادل في مباراة واحدة، وفاز على بني سويف والترسانة وأبو قير والاتحاد السكندري، قبل أن يتعادل مساء أمس مع طلائع الجيش ويحسم اللقب بركلات الترجيح من نقطة الجزاء. وواصل الأهلي دهس منافسيه محليا وأفريقيا بل وعالميا، وفرض سيطرته على الألقاب والأرقام، وخاصة بعد أن توج بلقب كأس مصر، أمس السبت، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، ليحطم رقم برشلونة وبايرن ميونخ من حيث تحقيق الثلاثية التاريخية.



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