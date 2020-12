زوجة جاستين بيبر تشارك جمهورها مشاكل بشرتها "صور"

بكل جرأة ، تحدثت عارضة الازياء الامريكية هايلي بالدوين عن المشاكل التى تواجهها بشرتها دون الشعور بالخجل.

ونشرت هايلي بالدوين عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لوجهها ومليء بالحبوب، معلقة بأنها منذ فترة تعاني من مرض جلدي ولكن اصبح يحارب بشرتها بشرسة وأدى إلى ظهور حبوب في جبينها وحول عينيها.

ورغم مرور عامين على زواج المغني الكندي جاستين بيبر من عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، إلا أن جمهوره ما زال يعيش على امل العودة إلى حبيبته السابقة وحب حياته سيلينا جوميز.

وتداول جمهور جاستين بيبر صورة لتاتو جديد رسمه المغني الكندي على رقبته ، مشيرين الى انه تحية منه لحبيبته سيلينا جوميز التي عاش معها قصة حب لأكثر من 8 سنوات.

وقامت سيلينا جوميز بتصرف غريب أثار تعجب جمهورها بقيامها بمنح علامة إعجاب "لايك" لإحدى صور حبيبها السابق جاستين بيبر بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، لتعبر بهذا التصرف أنها مازالت تكن له مشاعر خاصة.

وبمجرد بدء انتشار هذا الأمر بين جمهور سيلينا جوميز، حذفت المغنية الأمريكية علامات الإعجاب لتقوم زوجة جاستين بيبر، هايلي بالدوين بمنح زوجها علامة إعجاب على تلك الصورة لتثبت أنها تتابع كل تصرفات سيلينا جوميز وتضعها تحت الملاحظة.

وفي أكتوبر الماضي، طرحت سيلينا جوميز أغنية lose you to love me ، وازدادت التكهنات من قبل جمهور حبيبها السابق المغني الكندي جاستين بيبر عن أن تلك الأغنية التي تعني " خسرت نفسي كي أحبك" موجهة إليه بعد مرور فترة طويلة على انفصالهما.

وكتبت سيلينا جوميز عن الأغنية، "هذه الأغنية من وحي أشياء كثيرة حدثت في حياتي منذ طرح ألبومي الأخير، أتمنى أن يشعر الناس بالأمل وأن يعرفوا كيف يخرجون الجانب القوي منهم".

وقال جمهور جاستين بيبر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، إن توقيت الأغنية بعد مرور أسابيع قليلة على حفل زفاف جاستين بيبر وعارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين، مشيرين إلى أن سيلينا جوميز تعبر عن معاناتها بعد انفصالها عن جاستين بيبر وزواجه من غيرها.