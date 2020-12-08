ميريام فارس تكشف عن وجه طفلها ديف لأول مرة

وفاجأت الفنانة ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي سمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتبت ميريام فارس، معلقةً "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني" ولم تكن أعلنت ميريام فارس من قبل عن حملها.

وتداول عدد من متابعي السوشيال ميديا صورًا جديدة للفنانة ميريام فارس، تكشف عن زيادة وزنها، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستجرام".

وعلى الفور تصدرت الفنانة ميريام فارس، مؤشر البحث جوجل وأصبحت "ترند"، بعد تساؤل الجمهور عن سبب زيادة وزنها وتغيير شكل بطنها إلى الحجم الكبير، وأصبح الشائعات تنتشر على السوشيال ميديا أنها حامل في طفلها الثاني.

وبالرغم من كثرة الأقاويل حول الفنانة ميريام فارس فإنها التزمت الصمت ولم تؤكد أو تنفي خبر حملها.

وظهرت ميريام فارس في الصور بمجموعة من الإطلالات بتصميم واسع وفضفاض أثار الجدل لأنها من الفنانات التي تميل إلى ارتداء الملابس المجسمة بعض الشيء.