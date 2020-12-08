مى سليم تستعرض إطلالتها بمهرجان القاهرة السينمائى

شاركت الفنانة مي سليم، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مى سليم، بالفيديو وهى تستعرض إطلالتها من مهرجان القاهرة السينمائى بفستان أحمر قاتم جذاب.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ميك اب يبرز ملامح وجهها، واستخدمت ألوان تناسب درجة فستانها هادئة وجميلة.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

-قمر سكره وعسليه وجميله وكيوته.

-منورة الدنيآ يا قمر

-ياربي على القمرررر

ويذكر أن مي سليم تشارك في مسلسل "خيط حرير" بطولة الفنانة مى عز الدين وكل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيكولا معوض وهنا مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، حنان سليمان، أحمد صيام، ياسمين رحمي ليدخل العمل بعدها مراحل المونتاج والمكساج ليصبح جاهزًا للعرض مباشرة، من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

العمل تدور أحداثه فى 35 حلقة، وهو العمل الرابع الذى يجمع مى عز الدين والمخرج إبراهيم فخر، حيث قدما سويًا مسلسل "حالة عشق" عام 2015، ومسلسل "رسايل" عام 2018، ومسلسل "وعد" عام 2016.

بالإضافة إلى دورها بمسلسل "ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

وقد ردت الفنانة مي سليم على سؤال خلال لقاء تليفزيوني حول "ممكن تفكري تتجوزى وتخلفى تاني"، وقالت إنها تفكر فى الجواز بشكل جدي جدًا، ودخلت مى سليم فى حالة ضحك هستيري على الهواء قائلة: "ايه المشكلة أنى أفكر فى الجواز".

وتحدثت مى سليم خلال حوارها على قناة النهار، عن مواصفات فتى أحلامها فقالت: "أهم حاجة يراعي ربنا فيا، ويكون صادق ويتعامل بشكل غير متلون، ويحبنى وطبعًا يكون رجل".

ولفتت إلى أن العناد والتسرع من الأشياء غير المميزة فى حياتها، وتتسبب لها في مشكلات كثيرة وأشارت إلى أنها تركز فى عملها وفى الفترة المقبلة سيكون لها أعمال جديدة.