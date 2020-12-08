كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن الهدية التي تلقتها النجمة العالمية كاني بيري من صديقتها المغنية الامريكية اريانا غراندي ، بمناسبة قدوم طفلتها الاولى Daisy dove. وقالت الصحيفة البريطانية ان الهدية عبارة عن طقم خاص بالتزلج عبى الجليد من ماركة جينفشي وتبلغ قيمته ٦٠٠ دولار امريكي ، ونشرت كاتي بيري الهدية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن كاتي بيري وأورلاندو بلوم يسكنان في فيلا يقدر ثمنها بـ 14 مليون دولار أمريكي، تتميز بتواجدها في مكان معزول. وأضافت الصحيفة البريطانية أن كاتي بيري وأورلاندو بلوم بهذا سيصبحان جيرانا لأهم نجوم هوليوود منهم المغنية الأمريكية اريانا غراندي والين دي جينيرس وأوبرا وينفري. ونفى موقع gossip cop التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني أورلاندو بلوم قبل وباء كورونا. وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على هدية اريانا غراندي لكاتي بيري بعد وضع طفلتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.