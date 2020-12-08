نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأحمر الكلاسيكي.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازلت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين بالصورة جميلة كعادتها مرتدية فستان ستان أنيق ومنفوش باللون الأحمر ، مكشوف الضهر ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المروفوعة ، ولم تتكلف في وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء حلق فقط .

وحازت الصورة تفاعل الكثير مم محبيها ، ومن أبرز التعليقات "جمالك يروق العينين يا روحي"

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية هو مسلسل" الوجه الاخر"، وهو بطولة ماجد المصري، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، رانيا شاهين، حنان سليمان، أيمن عزب، وهو من تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

