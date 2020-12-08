نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برفقة زوجته.. أحمد خالد صالح يغازل جمهوره عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان أحمد خالد صالح جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد خالد صالح بالصورة برفقة زوجته الفنانة هنادي من هنا ، من العرض الخاص لمسلسل "انصاف مجانين" ، وذلك يعد الظهور الأول للثنائي بعد زواجهم ، وعلق أحمد على الصورة وكتب : من العرض الأول لأنصاف مجانين.

يُشارك الفنان أحمد خالد صالح في مسلسل "أنصاف مجانين"، ويُجسد خلال الأحداث دور موظف في إحدى شركات التأمين،والمسلسل يُشارك في بطولته كل من أسماء جلال، محسن صبري، وعدد من النجوم الشباب، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج عمررشدي، وتدور أحداثه في إطار 24 حلقة، ومن المُقرر عرضه خلال الأيام المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

مسلسل "أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، وتدور أحداثه حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، وبحاجة إلى نقل قلب، وعقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحباً له، ويطالبه بمساعدته فى العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كى يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية.