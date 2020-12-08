شاهد.. ميريام فارس تكشف عن وجه طفلها ديف لأول مرة

نشرت ميريام فارس عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام صورة لطفلها ديف وهو يتناول الرضعة، حيث بدت الصورة واضحة الى حد كبير وكشفت عن ملامحه.
وفاجأت الفنانة ميريام فارس، جمهورها بمولودها الثاني الذي سمّته "ديف" عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وكتبت ميريام فارس، معلقةً "صحيح إنك جيت عالحياة بأصعب سنة عم بتمرّ عالعالم، بس رح تكون بأمان لأنه رح خبيك بعيوني" ولم تكن أعلنت ميريام فارس من قبل عن حملها.
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