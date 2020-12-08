أحمد عبدالله محمود يحيي ذكرى وفاة والداه الراحل بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد عبدالله محمود على إحياء ذكرى ميلاد والداه الذي حلت أمس السابع من شهر ديسمبر.

ونشر أحمد عبدالله صورة لوالداه الفنان الراحل عبدالله محمود ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وتذكره أحمد بكلمات مؤثرة وكتب: "عيد ميلادك في الجنة يا حبيب وصاحب عمري ، ذكرى ميلاد والدي الحبيب رحمة الله عليه".