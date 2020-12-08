أحمد عبدالله محمود يحيي ذكرى وفاة والداه الراحل بكلمات مؤثرة

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان أحمد عبدالله محمود على إحياء ذكرى ميلاد والداه الذي حلت أمس السابع من شهر ديسمبر.
ونشر أحمد عبدالله صورة لوالداه الفنان الراحل عبدالله محمود ، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، وتذكره أحمد بكلمات مؤثرة وكتب: "عيد ميلادك في الجنة يا حبيب وصاحب عمري ، ذكرى ميلاد والدي الحبيب رحمة الله عليه".
يذكر أن آخر أعمال أحمد عبدالله محمود، مسلسل "طايع"، الذي شارك به رمضان 2018، وتدور أحداثة في إطار الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولته الفنان عمرو عبد الجليل وعمرو يوسف ومي الغيطي إلى جانب مجموعة آخرى من الفنانين.