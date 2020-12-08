كريم علاء يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل حفل الديرجيست لعام 2020

القاهرة - محمد ابراهيم - قال كريم علاء مسؤل المركز الصحفي لحفل الدير جيست عن تفاصيل الدور الحالية والتي من المقرر أن تقام الجمعة 18 من الشهر الجاري.

وأضاف علاء، أن الحفل يختلف هذا العام عن السنوات السابقة، في ظل فيروس كورونا المستجد covid _19 مشيرا إلى أن إدارة الحفل حريصة هذا العام على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي منها تقليل الإعداد على الريد كاربت عن السنوات السابقة.

ومن جانبه أكد ماجد حسني ، مدير عام مجلة الديرجيست أن التكريم هذا العام العديد من المفاجئات والتي منها الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع شركة اسيندنت جلوبال الامريكية، والتي منها إضافة الجوائز الدولية لجوائز هذا العام.

وأضاف ماجد، أن الحفل سيتم إذاعته عبر قناة ten الفضائية ويشمل العديد من المفاجئات المكرمين نجوم مصر الافضل لعام 2020