أبطال مسلسل ابنة السفير 2 يواصلون تصوير العمل.. تصاعد الأحداث بين خيانة الصديق وعودة الحبيبة

ما زالت الأحداث تتصاعد في أحداث مسلسل ابنة السفير ٢ الذي بدأ عرضه في شهر سبتمبر الماضي وتصدر التريندات وحقق نسب مشاهدة عالية عبر منصة شاهد VIP.
ونرصد في التقرير التالي أهم أحداث مسلسل ابنة السفير على مدار الحلقات الماضية:
شهدت الأحداث أشتعالا كبيرًا والبداية كانت مع نجاح نارين "نسليهان اتغاول" في إخراج سلطان "انجين اكيورك" من مأزق جديد بعدما ابلغ صديقه السابق فايز عنه بأنه هو من قتل أمين وقام بدفنه في الوادي.
وتنجح نارين بمساعدة فاروق في تغير مكان قبر امين بعدما شكت أن فايز قد يخون صديقه ويبلغ عنه الشرطة، وبعدها يتم رفع طلب القبض على السلطان من قبل الشرطة ويبجأ رحلة علاجه في المستشفى.
يعلم سلطان بأنه أصيب بكسر في العمود الفقري وعليه إجراء عملية جراحية خطيرة واتباع جلسات علاج طبيعي لكي يستطيع المشي مجددا وتدخل على الخط شقيقة أمين " الطبيبة سحر" التي تظهر لأول مرة في الحلقة 27، وتساعد نارين وسلطان دون ان تخبرهما بأنها شقيقة أمين.
ثم تواصل علا إجراءات الطلاق من زوجها يحيى بعدما تتكشف خيانته لها مع عشيقته داليا.
ويظهر سلطان متعافيًا وواقف على قدميه ويطلب الزواج من نارين وسرعان ما توافق بعد معاناة عاشها ابطال المسلسل منذ بدايته.
وتورط سلطان في مقتل روكي الذي كان يتعدى على زوجته السابقة ميادة بينما هي حامل في طفله، ويقرر دفع الفدية لوالده وهناك تدخل نارين مع سلطان في خلافات بسبب الاختلافات الثقافية بينهما، حيث تتهم سلطان أنه رجعي ويقوم بأشياء تخالف القانون.
وتبدأ نارين في مواجهة صدام حضاري بينها وبين حبيبها سلطان كونها ابنة سفير عاشت حياتها في أوروبا والأخير شاب فلاح ريفي.
ثم تواجه علا زوجها يحيى بخيانته له مستعينة بالتسجيل الصوتي وتهدده أنه في حال عدم الانفصال عنها ستقدم هذا الدليل للمحكمة، وعلى صعيد آخر يهدد سلطان الطبيبة سحر بأنه لا تقترب من نارين وابنتها ملك بل تنتقم فقط من سلطان.
- موعد عرض الحلقة الاخيرة من مسلسل ابنة السفير :
أعلن صناع مسلسل ابنة السفير عن موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني الذي انطلق عرضه في الأول من شهر سبتمبر الماضي.
وأوضح صناع المسلسل أن عدد حلقات العمل سيصل الى 53 حلقة وسيكون موعد عرض الحلقة الأخيرة في شهر مايو المقبل، مشيرين الى ان التصوير مازال مستمرا في مدينة موجلا جنوب غرب تركيا.
تتويج ابطال مسلسل ابنة السفير :
حصد المسلسل التركي ابنة السفير نصيب الأسد من الجوائز خلال حفل أزمير 2020، بالتزامن مع عرض الموسم الثاني.
وفاز الممثل التركي انجين اكيورك، الشهير في الوطن العربي بـ " كريم" بجائزة أفضل ممثل عن دور " سينجار" ، وحصدت نسليهان أتاغول جائزة افضل ممثلة عن دور "ناري".
وتوج الممثل التركي اوراز كايجيلار اوغلو بجائزة أفضل ممثل مساعد هم دور "غديز" ، و تولين يازكان فازت بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دور " منكشة".
وخطفت الطفلة بيرين جينش ألب جائزة أفضل ممثلة طفلة عن دور " ملاك".
- اسباب نجاح مسلسل ابنة السفير في الوطن العربي :
-بطل الحكاية:
مسلسل ابنة السفير من بطولة النجم التركي انجين اكيورك المعروف عربيا باسم كريم بعد عرض مسلسل "فاطمة" في 2013، وهو يعد من أشهر النجوم الأتراك في الوطن العربي ويتمتع بشعبية كبيرة، لذلك حرص المتابع العربي على مشاهدة جديده في مسلسل ابنة السفير، خاصة أن ملسلسه العشق الأسود كان قد حقق نسب مشاهدة عالية في الشرق الأوسط عند عرضه.
-تشابه الثقافات :
مسلسل ابنة السفير تحكي قصته قيام شاب فلاح بسيط يدعى " سلطان " بطرد زوجته " نارين " والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه انها ليست عذراء ويتهمها بالخيانة في حين اعترافها له بأنها تعرضت للاغتصاب من احد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الاحداث.
انجذب المشاهد العربي لحكاية ابنة السفير منذ عرض حلقته الأولى لأنها تتماشى مع عادات وتقاليد المجتمع الشرقي فيما يخص العلاقات الزوجية.
-أداء البطلة:
تجسد دور ابنة السفير الممثلة التركية نسليهان أتاغول، التي حصدت على إشادة كبيرة من جمهورها بسبب ادائها التمثيلي الذي وصف بالمبهر، إذ وصفتها الصحف التركية أنها أبكت وحبست أنفاس المشاهدين في آخر حلقات الجزء الأول.
نجحت نسليهان أتاغول في تقديم دور الفتاة الاستقراطية التي تترك كل شيء لأجل حبيبها الفلاح البسيط، وتعاني بعد تخليه عنها وتمر بأزمات نفسية ثم تعود إليه مجددا وهي تحمل ابنتهما في قصة حب جمعت بين الشك والتضحية والعذاب.
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