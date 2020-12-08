شريف رمزى يشارك فى مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة

حرص الفنان شريف رمزي على المشاركة في إحدى المبادرات لتسليط الضوء على العنف ضد المرأة .

ونشر شريف رمزي صورة له وعلق قائلًا:" لا للعنف ضد المرأة ..!! تربيتك بتقول إنت مين .. في حمايتك لبيتك، مارس حقوقها عليك وكن قوي !!#not_ok #مش_عادي#CIFF42 ميدفست مصر هو ملتقى سينمائي فريد من نوعه عن الصحة والأفلام".

واضاف شريف رمزى :"مبادرة ميدفيست مصر لتسليط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة بالتعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي الدولي و مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر والوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون UNFPA Egypt صندوق الأمم المتحدة للسكان مصر

Italian Development Cooperation".

وشارك شريف رمزي مؤخرا في بطولة مسلسل العراف مع الزعيم عادل امام وزوجته ريهام أيمن والفنان احمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.

وحضر شريف رمزي مؤخرا مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة مع عدد نجوم الفن ، ومنهم أحمد السقا، محمد هنيدى، محمد رمضان، خالد الصاوى، خالد النبوى، أشرف زكى، عمرو سعد، سمير صبرى، هانى رمزى، محمد فراج، محمود الليثى، هانى عادل، محيي إسماعيل، سيد رجب، شريف رمزى، أحمد رزق، عمرو يوسف، محمد الشرنوبى، صبرى فواز، كريم قاسم، جمال سليمان، نيكولا معوض، جمل سليمان، باسل الخياط، منذر رياحنة، أحمد فتحى، محمد جمعة، عمر السعيد.

برسالة رومانسية.. شريف رمزي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريهام ايمن

الجونة أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

كما يهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم.