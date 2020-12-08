كتاب “كيف تكتب الرواية؟” واشتغال على التقنيات إلى جانب الموهبة

عمّان ـ العمانية :

يمثل كتاب “كيف تكتب الرواية؟” للروائي الجزائري واسيني الأعرج والأكاديمية الأردنية رزان إبراهيم، مرجعاً تعليمياً لكيفية كتابة الرواية من الناحية التقنية، وبحسب الأعرج، فإن فكرة الكتاب الذي صدر عن دار الجيدة للنشر والتوزيع، قد تبدو “مغامرة”، لأنها تفرض مواجهة مع أولئك الذين يصرّون على أن الكتابة تقوم على الموهبة فقط.

وأوضح الأعرج أن الكتابة إلى جانب كونها موهبة، تعكس اشتغالاً عميقاً، وتجربة إنسانية واسعة، وممارسة لفعل الحرية، وقبل ذلك وأساساً تتطلب تقنيةً لا مفرّ من معرفتها.

وأضاف إن هناك حاجة ماسّة إلى كتب تجمع بين الجانب الديالكتيكي التعليمي، والجانب النقدي المعرفي. موضحاً أنه أشرف على عشرات الورشات الكتابية، وكان السؤال الدائم: “ألا يوجد كتاب توجيهي مساعد لما تقولونه وتقدمونه؟”، فوُلدت فكرة هذا الكتاب استجابةً للحاجة الإبداعية والنقدية والنشرية. مع الإشارة إلى أنه لا يمكن تعليم كتابة الرواية لشخص غير موهوب.

من جانبها، قالت الدكتورة رزان إبراهيم إن الكتابة الروائية الإبداعية لها “سحرها الخاص الذي يغري بالاتجاه صوبها” لأكثر من غرض، من ذلك تقاسم الألم والهموم مع الآخرين، وطموح كاتبها بأن يصبح معروفاً. لذلك وُضع هذا الكتاب ليشرح مواضعات الجنس الفني الذي تمثله الرواية، وليكون بمثابة دليل استرشادي حول أصول استخدام العناصر الفنية التي تقوم عليها الرواية، وأكدت إبراهيم أن الكتاب لا يضع قواعد للإبداع، فالإبداع “مرتبط بالحرية”، أما الكتابة الروائية فهي ممارسة متغيرة.