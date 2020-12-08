دورية “قلعة التاريخ” تبرز حضارة السلطنة عبر العصور

في ثقافة وفنون 8 ديسمبر,2020

مسقط – العمانية:

صدر مطلع الأسبوع الجاري العدد الثاني عشر من دورية (قلعة التاريخ) الإلكترونية نصف السنوية التي تصدر عن مبادرة قلعة التاريخ، حيث تضمن العدد الجديد الكثير من المواضيع المتنوعة ذات الصلة بتاريخ وتراث السلطنة العريق، وضمن مقالات العدد، تكتب الباحثة الدكتورة حنان بنت محمود أحمد مقالًا عن اهتمام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بالوثائق العُمانية، إدراكًا منه – أعزه الله – بأن التوثيق خطوة مهمة لوضع الخطط المستقبلية، للحفاظ على تاريخ السلطنة على مر العصور انطلاقًا من عراقة عُمان الضاربة في جذور التاريخ، والإيمان بأن التراث الثقافي العُماني هُوية وانتماء.

وتناولت الباحثة الدكتورة أحلام بنت حمود الجهورية في مقال لها بعنوان ” السلطان برغش بن سعيد: نادرة سلاطين زنجبار” سيرة واحد من أعظم سلاطين زنجبار كما يصفه العديد من المؤرخين. وقد استعرضت الباحثة في هذا المقال مجموعة من الإنجازات الحضارية التي تحققت في زنجبار في عهد السلطان برغش بن سعيد (1870-1888م).

من جانبه تناول الباحث فهد بن محمود الرحبي موضوع “النفوذ التجاري الهندي في عُمان خلال الفترة (1888-1913م)”، حيث تطرق الباحث في مقاله إلى أصول التجار الهنود البانيان وكيف تطورت أنشطتهم الاقتصادية بشكل خاص في مسقط، وذلك خلال فترة حكم السلطان فيصل بن تركي (1888-1913م)، بالإضافة إلى محاولة العُمانيين تحرير اقتصادهم من النفوذ الأجنبي والمتمثل بالتجار الهنود المشمولين بالرعاية البريطانية. وتناول الباحث يوسف الكمزاري رحلة القنصل البريطاني إلى الباطنة ومسندم عام 1950م، من خلال ترجمته لتقرير قدمه القنصل البريطاني في مسقط الرائد (F.C. L. Chauncy.) اف. سي. إل. تشونسي عن الجولة التي قام بها إلى عددٍ من المناطق العُمانية في عام 1950م، وشملت ساحل الباطنة وساحل رؤوس الجبال وصولًا إلى ولاية خصب بحرًا.

فيما كتب الباحث سلطان بن سالم العيسائي مقالًا عن (الشيخ سعيد المغيري ومنهجه في الكتابةِ التاريخيةِ العُمانيةِ). تطرق فيه إلى أبرز مؤلفات الشيخ المغيري في التاريخ، وهما كتاب (جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار) وكتاب (رحلة السلطان خليفة بن حارب إلى أوروبا 1937م-1960م)، ويعد كتابه (جهينة الأخبار في تاريخ زنجبار) على قمة المصادر، التي يعتد بها في دراسة تاريخ إفريقيا الشرقية ، وفي باب (عُمان في صحافة زمان) تستعرض الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزدجالية أخبار السلطان علي بن حمود البوسعيدي الذي تولى حكم زنجبار خلال الفترة (1905-1911م) في عدد من الصحف العربية والعالمية.

وفي باب (رسائل جامعية) يعرض الأكاديمي العراقي الدكتور أحمد الساري رسالته الموسومة (العلاقاتُ الإيرانيةُ العُمانيةُ (1970 – 1989م)، والتي حاز من خلالها على درجة الدكتوراه في التاريخ من جامعة البصرة عام 2018م. وفي هذه الرسالة نتعرف على تاريخ العلاقات السياسية بين الدولتين خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن المنصرم. كما تعرض الباحثة بلقيس بنت محمد آل فنه دراستها في مرحلة الماجستير في جامعة السلطان قابوس بعنوان “أَوْضاعُ عُمانَ السِّياسيّةُ خلال الفترة (280-442هـ /893-1050م)”. حيث هدفت الدراسة إلى تتبعِ أوضاعِ عُمان السياسية خلال الفترة المشار إليها، والوقوفِ على أهم الأحداث السياسية التي شهدتها عُمان في تلك الفترة.