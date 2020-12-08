محاضرة بجنوب الشرقية حول طرائق تدريس القراءة والكتابة في عمان قديما

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية محاضرة بعنوان (طرائق تدريس القراءة والكتابة في عمان قديما) من إعداد فريق البحوث والدراسات باللجنة حيث قدم المحاضرة الدكتور خلفان بن ناصر الجابري الأستاذ المساعد بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس وأدارها وليد بن فايل العريمي على منصتي زووم واليوتيوب.

وتأتي المحاضرة ضمن أنشطة وبرامج اللجنة لشهر ديسمبر الحالي لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية.

وقد تناول الدكتور خلفان بن ناصر الجابري في محاضرته الأساليب التربوية التي استخدمها العمانيون قديماً في تعليم القراءة والكتابة بشكل عام وقراءة القرآن الكريم بشكل خاص والتي امتد استخدامها في مدارس القرآن الكريم (الكتاتيب العمانية) لمئات الأعوام.

كما تطرقت المحاضرة إلى جهود العمانيين في دراسة علم الأصوات اللغوية بحيث أنهم وظفوا علم الأصوات وعلم العروض وعلم الصرف في وضع نظام صوتي موسيقي إيقاعي للكلمات العربية قائم على مقاطع حرفية أساسها عدد حروف الكلمة وتم استخدامه في عملية التعليم والتعلم (استخدام الفونولوجيا لتدريس الوعي الصوتي والوعي الفونيمي) وأسموه الهجو، مما يجعل هذه الطريقة فريدة من نوعها في دراسات علم الأصوات اللغوية والدراسات التربوية العربية، إضافة إلى أن المحاضر تحدث عن مكونات الطريقة التركيبية (الجزئية) التي تعتبر إحدى طرائق تدريس اللغة العربية وكانت مستخدمة في شبه الجزيرة العربية والتي سميت في عمان طريقة الإعراب.

واختتمت المحاضرة بالحديث عن جهود المحاضر في توثيق أساليب تعليم القراءة والكتابة في عمان قديماً حيث لم يقم باحث أو مؤلف بتوثيق هذه الطرائق صوتيًّا أو كتابيًّا سوى إشارات بسيطة في بعض المراجع والبرامج التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى جهود الباحث في تأسيس علمين جديدين لعلوم اللغة العربية والعلوم التربوية هما علم الهجو وعلم الإعراب وتحويلهما من طرائق صوتية وأساليب تدريسية إلى علمين لهما أسسهما الفكرية واللغوية والتربوية المسترشدة بعلوم الأصوات اللغوية والصرف والعروض والعلوم التربوية.