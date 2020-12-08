ناهد عبدالكريم تستعرض بجامعة السلطان قابوس”سلطنة عمان من خلال وثائق إيطالية”

في ثقافة وفنون 8 ديسمبر,2020

مسقط ـ “الوطن” :

ضمن سلسلة الموسم الثقافي في جامعة السلطان قابوس نظمت كلية الآداب والعلوم الاجتماعية جلسة حوارية حول تدشين كتاب ” سلطنة عمان من خلال وثائق إيطالية، وتقرير العميل السري أومبرتو عمر عام 1912″، أدارها الدكتور علي الريامي، رئيس قسم التاريخ، باستضافة الدكتورة ناهد عبد الكريم من قسم التاريخ بالجامعة، وذلك عبر برنامج زووم.

بدأت الدكتورة المحاضرة الحديث عن جهود الجامعة وهيئة الوثائق في اهتمامها بتجميع الوثائق المتعلقة بعمان والتي كانت هي الانطلاقة التي دفعتها للبحث عن الوثائق الإيطالية، ثم تطرقت إلى بداية هذه الفكرة عندما كانت تعمل في ارشيف وزارة الخارجية، حيث شدتها بعض الوثائق المتعلقة بعمان، وعند عودتها لعمان طرحت الفكرة للقائمين على جمع الوثائق ولاقت الفكرة ترحيبا واسعا وبدأ العمل على جمع هذه الوثائق.

تطرقت الدكتورة ناهد عبدالكريم إلى تقرير أومبرتو عمر في الفترة من عام (1908 -1912) والتي تعتبر فترة حرجة وهامة في عمان في زمن حكم السلطان فيصل بن تركي، ولكن التقرير لم يتعرض للجانب السياسي في تلك الفترة وإنما كانت مهمة العميل على خلفية الاتفاقية التي تمت بأن تقوم إيطاليا بمراقبة السفن العمانية، وأشارت الكاتبة إلى كتابها الذي ضم ثلاثة فصول، الأول عن المؤلف اومبرتو عمر، والثاني دراسة عن تقرير أومبرتو عمر، والثالث كان فيه النص الايطالي للتقرير.

وعن اختيار السلطات الايطالية لشخصية أومبرتو قالت “اختياره لم يكن عبثيا، أومبرتو عمر متمكن من ثلاث لغات وهو عربي الأصل من قبيلة بني عامر” فكان يتقن الايطالية والعربية والانجليزية.

وأضافت “إن الأمر الأساسي الذي دعا ايطاليا لإرسال الجاسوس أومبرتو عمر هو هدفها بأن يكون لها قنصلية في عمان”. وعن المهمتين الأساسيتين لإرسال أومبرتو أوضحت المؤلفة أن المهمة الأولى وهي المعلنة والتي تعرفها بريطانيا بالدرجة الأولى أنه يكتب التقارير عن وضع تجارة السلاح في عمان ويرسلها إلى إدارة المستعمرات وخاصة إلى القنصلية بعدن، أما المهمة غير المعلنة فهي أن يدرس عمان ويقدم تقريرًا عنها، وعند عودته إلى إيطاليا حمل معه كل التفاصيل التي تخص عمان ومنها تلك التحليلات التي أثرت التقرير.

وذكرت الدكتورة ناهدعبدالكريم ما تحدث عنه أومبرتو في تقريره قائلة “تحدث أومبرتو عن المرأة العمانية وعملها وتحدث عن طرق التبادل التجاري بين تجار التجزئة والموردين وأسباب ارتفاع قيمة السلع على المستهلك، كما تناول حالات الرهن العقاري”، وأوضحت بأن تقرير اومبرتو لم يركز فقط على تجارة السلع وإنما كان دراسة شاملة عن عمان.

كما لاحظت الدكتورة ناهد في تقرير اومبرتو عمر تناوله الملامح الجغرافية العمانية بنوع من التفصيل، بالإضافة إلى مصادر الدخل في زمن السلطان فيصل. وفيما يتعلق بانتهاء مهمة أومبرتو أوضحت الدكتورة ناهد بأنه في عام 1912 عندما ضغطت بريطانيا على السلطان فيصل بإنشاء مستودع للأسلحة بحيث يتم ختمها ليسهل مراقبتها، قلّت الأسلحة بشكل كبير مما أدى إلى انتهاء العميل أومبرتو عمر من مهمته وعودته إلى إيطاليا، ومكث في وزارة الخارجية عاكفا على كتابة هذا التقرير.