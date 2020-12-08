أحمد مجدى يكشف لـ"دوت الخليج الفني" سبب مشاركته فى "حظر تجول"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أحمد مجدى عن سعادته بالمشاركة فى فيلم "حظر تجول"، مع الفنانة إلهام شاهين، والنجمة أمينة خليل.

وكشف أحمد مجدي لـ"دوت الخليج الفني"، سبب مشاركته فى فيلم "حظر تجول"، حيث قال"أنا فخور بمشاركتي في الفيلم لأن الفيلم يناقش مواضيع حساسة، وعندما عرض علي الدور كنت في غاية السعادة وكنت متمسك بيه بقوة".

يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومن إخراج أمير رمسيس.