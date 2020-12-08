أحمد مجدي يكشف لـ"دوت الخليج الفني" تفاصيل شخصيته فى "حظر تجول"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان أحمد مجدي عن سعادته الشديدة بالمشاركة فى فيلم "حظر تجول"، الذى تدور أحداثه فى خريف عام 2013.

وكشف أحمد مجدى لـ"دوت الخليج الفني"، تفاصيل شخصيته فى "حظر تجول"، حيث قال "أجسد شخصية زوج مسالم ومتسامح، وتؤدي النجمة أمينة خليل دور زوجتي.. وبصراحة شديدة وافقت على المشاركة في الفيلم بسرعة ودون الاستغراق في كتابة قراءة السيناريو، بسبب رغبتي في العمل مع إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس".

يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومن إخراج أمير رمسيس.