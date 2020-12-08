أمينة خليل تكشف لـ"دوت الخليج الفني" ما حمسها للمشاركة فى "حظر تجول"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "حظر تجول"، الذى تدور أحداثه فى خريف عام 2013.

وكشفت أمينة خليل لـ"دوت الخليج الفني"، سبب حماسها للمشاركة فى "حظر تجول"، حيث قالت"الدور جديد عليا ولكن أنا دايما أقول أنا بجري وراء القصة الحلوة، وأول ما قرأت السيناريو وأنا اتحمست للدور والفيلم".

وتابعت"اهتميت جدا بعلاقة الأم والبنت ودى أكتر حاجة شدتني لأنها علاقة حساسة جدا ممكن نتكلم عنها، مبسوطة جدا إني قدمت علاقة من النوع ده".

يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومن إخراج أمير رمسيس.