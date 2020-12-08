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أمينة خليل تكشف لـ"دوت الخليج الفني" ما حمسها للمشاركة فى "حظر تجول"

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة أمينة خليل عن سعادتها الشديدة بالمشاركة فى فيلم "حظر تجول"، الذى تدور أحداثه فى خريف عام 2013.

وكشفت أمينة خليل لـ"دوت الخليج الفني"، سبب حماسها للمشاركة فى "حظر تجول"، حيث قالت"الدور جديد عليا ولكن أنا دايما أقول أنا بجري وراء القصة الحلوة، وأول ما قرأت السيناريو وأنا اتحمست للدور والفيلم".

وتابعت"اهتميت جدا بعلاقة الأم والبنت ودى أكتر حاجة شدتني لأنها علاقة حساسة جدا ممكن نتكلم عنها، مبسوطة جدا إني قدمت علاقة من النوع ده".

يذكر أن فيلم "حظر تجول" بطولة إلهام شاهين، وأمينة خليل، وأحمد مجدي، وعارفة عبد الرسول، ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، ومن إخراج أمير رمسيس.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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