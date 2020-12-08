أول حضور لـ رانيا يوسف في القاهرة السينمائي

تظهر الفنانة رانيا يوسف على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء اليوم في أول ظهور لها هذه الدورة، بعد أن غابت عن حفل الافتتاح.

وتثير رانيا يوسف عادة جدلا كبيرا على السوشيال ميديا بسبب جرأتها اللافتة في إطلالاتها، التي تخطف الأنظار عن الفعاليات الفنية للمهرجان، وتتصدر من خلالها التريند لعدة أيام.

وكانت رانيا يوسف غابت عن افتتاح هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بسبب تصويرها وانشغالها ببعض الأعمال خارج القاهرة، مؤكدة أنها ستحضر أيضا حفل الختام يوم الخميس المقبل.

وكان آخر ظهور مثير لـ رانيا يوسف في مهرجان الجونة السينمائي، الذي اختتمت فعالياته الشهر الماضي، حيث ظهرت بأكثر من إطلالة جريئة وجذابة.

آخر عمل فني لرانيا يوسف هو مسلسل "الآنسة فرح" الموسم الثاني، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، عارفة عبد الرسول، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الجزء الثاني حول انفصال "شادي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد مجدي، و"فرح" التي تلعب دورها الفنانة أسماء أبو اليزيد، بعد أن يعلما أن الطفل الذي أنجبته "فرح" ليس ابن شادي.

مسلسل الآنسة فرح مأخوذ من المسلسل الأمريكي "Jane the virgin" ومن المقرر عرضه في 4 أجزاء وكل جزء يتكون من 22 حلقة.

الأنسة فرح بطولة رانيا يوسف، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول، وجيلان علاء، ومريم الخشت، ومحمد عمر وسى، وإخراج أحمد الجندي، واستكمل المخرج وائل فرج إخراج الموسم الثاني.

وكانت تصدرت الفنانة رانيا يوسف منذ فترة، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل، بعد كشفها عن إصابتها بـ كورونا في شهر ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى أن الأعراض لم تكن معروفة وقتها، متابعة "شعرت بدور برد ثقيل، فعزلت نفسي فترة حتى أصبحت بخير".

ونفت الفنانة رانيا يوسف، شائعات إصابتها بـ كورونا خلال الفترة الماضية بتصريحات أدلت بها عبر برنامج «إي تي بالعربي»، قائلة «الشائعات التي تخرج من فترة لأخرى ليست سيئة وتراها اهتماما من المعجبين».