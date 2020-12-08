قبل عرضه بالقاهرة السينمائي غدا .. أمير المصري: مشاهدة limbo وسط الجمهور المصري مختلف

عبر أمير المصري عن سعادته بعرض فيلم limbo في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 42.

وقال في تصريحات لـ" دوت الخليج"، إنه كان حريصا على أن يتواجد الفيلم في القاهرة السينمائي، لافتا إلى أنه يريد أن يصنع شيئا ويريه للجمهور المصري، مؤكدا أن إحساس مشاهدة العمل وسط الجمهور المصري مختلف عن أى جمهور آخر.

كشف الفنان أمير المصرى عن الصعوبات التى واجهها فى الفيلم وقال امير فى لقاء بموقع "دوت الخليج" : سعيد بالمشاركة الثانية فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى حيث شاركت العام الماضى ايضا واتمنى ان يلقى العمل إعجاب الجمهور بعد عرضه يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف امير : واجهت كثيرا من الصعوبات بالفيلم ولعل من أبرزها البحث الكثير عن قضايا اللاجئين وحاولت بقدر الامكان ان نلمس أوجاعهم وآلامهم.

وأوضح أمير، أن أصعب ما واجهته فى الفيلم ان العمل كان يتم تصويره فى الصحراء وهو الأمر الذى كان يمثل صعوبة فى التعايش، فضلا عن الأجواء الخاصة بالأحوال الجوية.

حضر النجم أمير المصري افتتاح الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2 ديسمبر – 10 ديسمبر) وذلك في إطار منافسته في المسابقة الرسمية بفيلم Limbo والذي شارك في مهرجان كان السينمائي، وتعتبر تلك هي المشاركة الثانية لـ أمير المصري في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في الدورة الماضية بفيلمه Danial.

وتدور أحداث فيلم Limbo حول شخصية عمر، شاب موسيقى وله مستقبل واعد، يبتعد عن أسرته السورية إلى جزيرة إسكتلندية في انتظار نتيجة طلب اللجوء، الفيلم يكشف كيف هو مؤثر تعدد الثقافات من خلال معاناة الأمل لأحد اللاجئين.

أمير المصري هو ممثل مصري بريطاني، حصل على العديد من الجوائز وتعاون مع أكبر نجوم السينما العالمية مثل توم هيدلستون، هيو لوري، أوليفيا كولمان ووودي هارلسون، وُلد في القاهرة ونشأ في لندن، قدّم في مصر فيلمين حققا نجاحًا باهرًا وهما رمضان مبروك أبو العلمين حمودة والثلاثة يشتغلونها