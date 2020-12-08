نجوم الفن يشاركون أندرو هاني ومارتينا عبده فرحتهما بالخطوبة.. صور

حضر الحفل الفنانون: حمادة هلال، وكريم أبوزيد، ومروة نصر وزوجها المنتج محمد علام، ومحمد رشاد، وياسمين نيازي، والمؤلف أحمد المالكي وزوجته ماهي سامي، والفنانة الاستعراضية أوكسانا، والملحن محمد المهدي وزوجته المطربة التونسية راقية ناصر.
وحضر الحفل أيضا عدد من رجال الأعمال ونجوم المجتمع، منهم دكتور باهي هاني، وأميرة داود، وغيرهما كثير من صفوة المجتمع.
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