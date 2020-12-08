دائما ما كان توب انغامي من أهم المؤشرات التي نتابع بها الأغنيات الجديدة والمتصدرة فى الدول العربيه .. وكما وعدناكم الاسبوع الماضي و توقعنا و كعادته تصدر الهضبة عمرو دياب توب انغامي الأسبوعي بأغنية الجو جميل والتي حافظت على المركز الأول منذ صدورها يوم 29 نوفمبر و الى سباق التوب الأسبوعي والذى كانت نتيجته كالتالي ... المركز الاول عمرو دياب اغنية الجو جميل المركز الثاني ادهم نابلسي اغنية حان الان المركز الثالث آدم اغنية فى حدا المركز الرابع حمو بيكا وعمر كمال اغنية معلمه المركز الخامس محمد المجذوب اغنيه الحب الحب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجو جميل لـ عمرو دياب تتربع على عرش التوب الأسبوعي لـ أنغامي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.