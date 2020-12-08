نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غداً في مهرجان القاهرة.. عرض الفيلم المجرى "الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي غداً الأربعاء في الثالثة عصراً بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، الفيلم المجري "الاستعدادات لنكون معا لأجل غير مسمى" للمخرجة ليلي هورفات في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة في الدورة 42.

تدور أحداث الفيلم حول "ناديــة" طبيبــة الأعصــاب، تقــرر تــرك عملهــا في أمريــكا والعــودة إلى المجــر لترتبــط بالشــخص الــذي تحبــه، لكنهــا تتفاجــأ بأنــه لا يذكرهــا عــلى الإطــلاق، فتبقــى أمــام خياريــن، إمــا أن تواصــل حبــه في صمــت أو تعــود لاســتكمال عملهــا وتنســاه.



وكانت المخرجــة ليــلي هورفــات، سبق وشاركت في الدورة 37 لمهرجــان القاهــرة السينمائي بفيلمها "طفل الأربعاء" ضمن المسابقة الدولية؛ ولتعود لنا هذا العام بفيلــم رومانــسي غــير تقليــدي، إذ لا يعتمــد عــلى البنــاء التقليــدي لقصــص الحــب، لكنــه يبــدأ من نقطه النهاية ويعيد البناء انطلاقاً منها في خــط ســير غــير متوقــع، مــع التركيــز نقطــة النهايــة ويعيــد البنــاء انطلاق عــلى الــصراع النفــسي داخــل الشــخصية الرئيســية. تضيــف هورفــات المزيــد مــن الشــاعرية إلى فيلمهــا باســتخدام صــورة ذات ألــوان دافئــة وتكوينــات تؤكــد عــلى حالــة الوحــدة التــي تعيشــها البطلــة.