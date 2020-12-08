نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لقاء الخميسي تتألق في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

حيث ظهرت "الخميسي" في الصورة ترتدي بالطوا باللون الأسود ونظارة شمية، ونالت الصورة اعجاب العديد من متابعيها.

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

يذكر أن احدث أعمال الفنانة لقاء الخميسي كان مسلسل "أبواب الشك" الذي عرض العام الماضي، وشارك في بطولته خالد سليم، نبيل عيسى، أحمد صلاح حسني، جيهان خليل، عائشة بن أحمد، طارق صبري، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها بـ عدة صور لها من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام".