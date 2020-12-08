محمد عدوية ينتظر طرح أغنية "مش بالساهل" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر النجم محمد عدوية طرح أغنية جديدة تحمل إسم "مش بالساهل" وهى من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة وتوزيع وسام عبدالمنعم ومن إنتاج ياسر حسانين، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات خلال أيام.

وطرح عدوية مقطع من الأغنية على اليوتيوب ويقول "مش بالساهل نقابل حد يستاهل، زمن بيعلى في الجاهل وبيرخص ولاد الناس، شوفتو الخيبة بقوا يتباهو بالعيبة، سلامة النية دى مصيبة مبتجيبش إلا وجع الراس.

وقال عدوية الأغنية تحمل عدد من المفاجآت وأقدمها بشكل مختلف عن أعمالى السابقة وهذا ما أحرص عليه دائما في الأغانى الذى أقدمها، ومن المقرر طرحها على يوتيوب وعدد من الإذاعات قريبا.

