اشتعال الأزمة بين أمير عيد ومحمود العسيلى.. والأخير يرد

القاهرة - محمد ابراهيم - هاجم الفنان أمير عيد، المطرب محمود العسيلى وذلك بسبب اغنية "دنيا جديدة"، حيث قال إن هذه الأغنية خاصة به، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل التدويات القصيرة "تويتر".

حيث كتب "عيد" : "انا بحترم عسيلي جدا بس مش عارف هو ليه قال إن أغنية دنيا جديدة بتاعته وقريبا .. دي أغنيتي وأتمنى تطلع أغنية تانية بنفس الاسم".

ورد محمود العسيلى على اتهام أمير عيد من خلال تغريدة عبر موقع "تويتر" :" یا أمير .. أنا كمان بحترمك.. و اللي عارفه انك مش ممكن تاخد حاجة مش بتعتك أو تعمل مشاكل مع واحد صاحبك على السوشيال ميديا، عمومًا بس حابب أعرفك و أعرف جمهورك العظيم إنه مش تشابه أسماء..وإن الأغنية بتاعتي".

وتابع العسيلى :" هو ينفع اروح اصور اغنية مش بتاعتى عموما بالتوفيق يا محترم #دنيا_جديدة "

في سياق متصل، كان الفنان محمود العسيلي نشر تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر" يستطلع فيها رأي جمهوره عن اغنيته الجديدة، وكتب في التغريدة قائلا: "عايزين الأغنية الجاية في أني سكة ؟ مش مضمون، وجع الهوى ، جنة تكفينا، حلم بعيد، يا ناس، اديني باعيش، فوقي ، طلع الحلو وبس ولا حاجة جديدة خالص ؟".

يذكر أن آخر أعمال محمود العسيلي كليب "اختراع" مع الفنان تامر حسني وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.