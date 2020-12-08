حمل دينا الشربيني.. حلم الأمومة يطيح بها من جنة عمرو دياب

المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعا ما، تأكيدا لخبر حملها حسب المجلة.



"دوت الخليج" تواصل مع مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضا.

حمل دينا الشربيني والخلاف مع عمرو دياب

وأكد المصدر أن سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سببا، ونافيا أيضا رغبتها في إعلان زواجهما رسميا.