حمل دينا الشربيني.. حلم الأمومة يطيح بها من جنة عمرو دياب

المجلة لم تكتف بنشر خبر الحمل فقط، وإنما أرفقته بصور، لم يتسن التأكد من صحتها، وبدت الفنانة دينا الشربيني ببطن منتفخ نوعا ما، تأكيدا لخبر حملها حسب المجلة.
"دوت الخليج" تواصل مع مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب لتأكيد أو نفي الخبر، لكنه رغم قربه من الهضبة نفى علمه بصحة الخبر، ولم يستطع تأكيده، ولكنه لم ينفه أيضا.
حمل دينا الشربيني والخلاف مع عمرو دياب
وأكد المصدر أن سبب الخلاف الحقيقي بين عمرو دياب ودينا الشربيني هو الحمل، وليس كل الأخبار المتداولة حول خلافهما، نافيا أن تكون الغيرة سببا، ونافيا أيضا رغبتها في إعلان زواجهما رسميا.
وأكد المصدر أن عمرو دياب متزوج من دينا الشربيني بعلم أسرتها وكل المقربين منهما، وسبق أن تحدثت دينا الشربيني عن حياتها الخاصة مع عمرو دياب في أحد البرامج الفنية، وإن لم تصفه بشكل واضح بأنه "زوجها" بناءً على اتفاق بينهما.
الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني
كانت دينا الشربيني قد اختلفت مع عمرو دياب، بعد سنوات من الحب والزواج، بسبب رغبتها في الحمل، أسوة بكل النساء، وهو ما رفضه الهضبة، حسبما أكد لنا المصدر المقرب منه.
آخر ظهور لـ عمرو دياب ودينا الشربيني
وكان أحدث ظهور للثنائي سويا في حفل عمرو دياب بمهرجان الجونة السينمائي الذي انتهت فعالياته الشهر الماضي.
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