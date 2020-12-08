أزمة جديدة داخل المسرح الكبير بمهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

صدّرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أزمة جديدة داخل عرض الفيلم المصري "عنها" المشارك بالمسابقة الدولية، وأصدرت تعليماتها بحجز أكثر من 19 صفا بالقاعة بمجموع أكثر من 100 مقعد، وعدم السماح لأى شخص بالجلوس فيها وهو ما أثار حفيظة الحضور.

كان المهرجان قد أصدر بيانا صحفيا يؤكد خلاله على احترامه الكامل للمرأة، ورفض كل أشكال العنف ضدها، ومنها التحرش.

وتابع المهرجان على مدار الساعات الماضية، باهتمام ما تردد عن مخرج فيلم عنها، ورغم ان الاتهامات الموجهة لهذا المخرج ليست مؤكدة، ولم يتم التحقق من صحتها حتى الآن، إلا أن المهرجان درءا للشبهات يتعهد بأنه إذا ثبتت أي من الشهادات المقدمة ضده، أو تم التقدم ضده ببلاغات رسمية تؤكد صحة الواقعة سيتم استبعاد الفيلم من المنافسة في المسابقة الدولية.

وحتى يحدث ذلك يلتزم المهرجان تجاه الفيلم بعرضه في المواعيد المعلنة مسبقا حتى لا تتعرض التجربة وصناعها للظلم، وكذلك احتراما للجمهور الذي حجز التذكرة.