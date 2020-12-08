وقام الفنان ، بتصويرها فى اليونان، طبقا للإجراءات الاحترازية، وقبل التصوير بأسبوع قام جمال بعمل بروفات على الأداء التمثيلى مع الموديل اليونانية، حيث تطلبت الفكرة أداء دراميا حول مفهوم الخيانة من شريكة حياته التى ارتبط بها بعد علاقة حب قوية
ولوحظ عند دخول أحمد جمال اللوكيشن فى بداية التصوير، تأثره ومعايشته لتفاصيل الشخصية، حتى يصل بسهولة فى أدائه إلى المشاهدين..
ومن المواقف الطريفة من الكواليس، تأثر وانفعال طاقم التصوير بالأحداث الدرامية للأغنية، فقاموا بمنع الطعام عن الموديل أثناء فترة الراحة ووصفوها بالخائنة، وذلك على سبيل التهريج والسخرية وهو ما قوبل من الموديل بالاعتراض والضحك على هذا الوصف.
كليب "النهاية" طرحته الآن شركة مزيكا على السوشيال ميديا، وجميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، وقناة مزيكا الفضائية، وهو من كلمات نور الدين محمد وألحان احمد جمال وتوزيع موسيقى وليد فايد ومن إخراج شريف فرنسيس.
وطرحت شركة "مزيكا" على فيسبوك البرومو الرسمي، لفيديو كليب اغنية "النهاية" للفنان احمد جمال والمقللر طرحها خلال أيام.
وهي الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد وتعتمد على الطابع واللون الدرامي، من خلال قصة تعبر عن معنى كلماتها، وبها مفاجأة ضمن أحداثها.
"النهاية" من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، توزيع موسيقي وليد فايد، ومن إخراج شريف فرنسيس.
وكان طرح الفنان أحمد جمال، أغنيته الجديدة "النهاية" عبر تطبيق أنغامي.
والأغنية من كلمات نور الدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقي وليد فايد، والكليب من إخراج شريف فرنسيس.
نشر النجم أحمد جمال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات صورة جديدة له من أغنيته القادمة .
وعلق أحمد جمال قائلًا:"النهاية .. قريبًا من ألحاني كلمات نور الدين محمد توزيع المايسترو وليد فايد هندسة صوتية عمرو هاشم".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كواليس تصوير كليب "النهاية" للمطرب أحمد جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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