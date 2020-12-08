نور تعلن مواعيد عرض مسلسلها الجديد "جمال الحريم"

روجت الفنانة اللبنانية نور لمسلسلها الجديد جمال الحريم، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نور صورة البوستر الدعائي للمسلسل وعلقت قائلة "مسلسل #جمال_الحريم أبتداءً من الأحد على قناة @MBC4insta الساعة ٩:٠٠ مساءًا بتوقيت مصر و ١٠:٠٠ مساءًا بتوقيت السعودية.. انتظرونا!".

وطرحت شركة "سينرجي" للإنتاج الفني الملصق الدعائي للمسلسل الجديد "جمال الحريم" المقرر عرضه قريبا.

مسلسل "جمال الحريم" من بطولة نور ودينا فؤاد وخالد سليم وإسلام جمال وحازم سمير وضياء عبد الخالق، من إخراج منال الصيفي، وتدور أحداثه حول الجن والدجل والشعوذة مأخوذ من قصص حقيقية.

جدير بالذكر أن نور شاركت في موسم رمضان 2020 من خلال مسلسل "البرنس‎" بطولة محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علا