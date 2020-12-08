أشرف عبد الباقي يستمتع بأكل "المش" في الكواليس بصحبة فنانين المسرح

شارك النجم الكوميدى اشرف عبد الباقي جمهوره بفيديو جديد من كواليس تصوير مسرحيته الجديدة وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهر عبد الباقي بصحبة عدد من فنانين مسرح مصر، وكتب من خلال الفيديو معلقا:غداء عمل ..اوعي المش".
وكان قد قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن أول تجربة زواج له لم تستمر طويلا وكانت لمدة سنتين فقط وكان الانفصال بعد إنجاب طفل، مشيرا إلى أن الطفل يعيش مع والدته وأصبح عمره الآن 27 عاما.
وأضاف عبد الباقي خلال برنامج "السيرة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن زيجته كانت عن طريق صديقة مشتركة بينه وبين زوجته، وكان قد قابلها كمتفرجة في المسرح ومن ثم بدأت قصة التعارف بينهما وتقدم لخطبتها وتزوجها.
وتابع أشرف عبد الباقي، أن زوجته أكثر جدية منه ولكن في أوقات الجدية فقط وهناك وقت للترفيه والضحك، معلقا "أنا زوج دمي خفيف.. الحمد لله"، مضيفا أن أكثر شئ يزعج زوجته منه عندما يكون مضغوط ويمرض فجأة ويذهب إلى الطبيب ولا يخبرها بذلك.
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