نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. الظهور الأول لزوج درة على ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر المهندس هاني سعد، للمرة الأولي برفقة زوجته درة علي السجادة الحمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي والذي يعد الظهور الأول لها في هذه الدورة من مهرجان القاهرة السينمائي.

ويقيم مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة من مساء اليوم بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، عرض سجادة حمراء للفيلم المصري "عنها" للمخرج إسلام العزازي، المشارك في المسابقة الدولية للدورة 42، في عرضه العالمي الأول، كما يقام عرض ثان للفيلم نفسه في التاسعة والنصف من مساء غدا أيضا بمسرح we في دار الأوبرا المصرية.

وحرصت الإعلامية بوسي شلبي على أن تكون أول الواصلين على السجادة الحمراء للفيلم.

وتدور أحداث الفيلم حول دُرية السيدة العشرينية التي تفقد زوجها الأربعيني الذي تعشقه في القاهرة، ثلاثينيات القرن العشرين على خلفية من الاحتدام السياسي والحراك الشعبي لمقاومة الوصاية الإنجليزية على مصر.

وتدخل درية في حالة من الوجد، إثر معرفتها بالظروف التي أحاطت باغتيال زوجها، فتعزل نفسها داخل بيتها الذي يتحول، معها وبها، ليعكس تقلبات وجدانها، وانفلاتات روحها خارج حدود الواقع والملموس، فيتبدل البيت ليصبح ساحة لتجليات سيدة ساطعة البريق، عنيدة، تتوق للأرحب، وترفض كل مواساة.