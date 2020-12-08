الناس الجدعة ولاد الأصول.. مي كساب مع أصدقائها في عيد ميلادها.. شاهد

وكتبت مى لاصدقائها من خلال الصورة :" الناس الجدعه الشبعانه ولاد الأصول اللي من يوم ما عرفتهم زي ما هما علي مبدأهم ما بيتلونوش ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني ❤️"
و قدمت مي كساب الشكر لجمهورها وزوجها علي تهنئتهم لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث علقت على الصورة:" مع بدايه عامي الجديد شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمه من رب العالمين شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجه في دنيتي بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال".
واضافت:" شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجه حلوه عملتوها عشاني وأخيرا أسألك ربي الستر والصحه والرضا والسعاده وراحه البال لي ولكل من أحب
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