الناس الجدعة ولاد الأصول.. مي كساب مع أصدقائها في عيد ميلادها.. شاهد

نشرت الفنانة مى كساب صورة جديدة لها ظهرت فيها بصحبة اصدقائها, من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبال الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت مى لاصدقائها من خلال الصورة :" الناس الجدعه الشبعانه ولاد الأصول اللي من يوم ما عرفتهم زي ما هما علي مبدأهم ما بيتلونوش ربنا يسعدكم زي ما أسعدتوني ❤️"

و قدمت مي كساب الشكر لجمهورها وزوجها علي تهنئتهم لها بمناسبة عيد ميلادها، حيث علقت على الصورة:" مع بدايه عامي الجديد شكرا علي كل مشاعر الحب اللي غمرتموني بيها حبكم نعمه من رب العالمين شكرا جوزي وإبني وصاحبي وأبويا وحبيبي وكل حاجه في دنيتي بحبك حب كبير صعب حد يفهمه ربنا يخليك لينا يا أبو العيال". واضافت:" شكرا أصحابي وأهلي وأهل جوزي علي كل حاجه حلوه عملتوها عشاني وأخيرا أسألك ربي الستر والصحه والرضا والسعاده وراحه البال لي ولكل من أحب