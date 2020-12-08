بالرمادي.. جميلة عوض تتألق على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة الشابة جميلة عوض، على حضور فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وتألقت جميلة عوض، على الريد كاربت بفستان من اللون الرمادي، وشعر منسدل وإطلالة متميزة.

كان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".