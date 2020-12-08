بالأسود.. آسر ياسين على الريد كاربت في مهرجان القاهرة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان آسر ياسين، على حضور فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

وظهر آسر ياسين، بإطلالة من اللون الأسود ببنطلون، وبالطو طويل، ونظارة سوداء.

كان حفل افتتاح مهرجان القاهرة قد شهد عرض فيلم "الأب The Father" إخراج فلوريان زيلر وذلك فى عرضه الأول بالعالم العربى وأفريقيا، وبحضور عدد من صناعه وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 10 ديسمبر الجاري.

الفيلم من إنتاج المملكة المتحدة وفرنسا، ويعد التجربة الأولى فى السينما لمخرجه الكاتب الروائى والمسرحى الفرنسى فلوريان زيلر، والذى تحولت كثير من مسرحياته إلى أفلام سينمائية، ومن بينها "الأب" الذى كتب له السيناريو كريستوفر هامتون الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Dangerous Liaisons "علاقات خطرة".