فن ومشاهير

جورج وسوف ومفاجأة من العيار الثقيل

0 نشر
0 تبليغ


القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان ​جورج وسوف​ عن اغنية جديدة بعنوان "​صاحي الليل​"، حيث نشر صورة الإعلان الدعائي لها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، مشوقا الجمهور لعمله الفني الجديد.

وقد لاقى منشوره اعجاب العديد من المتابعين الذين عبروا عن تشوقهم للأغنية.

على صعيد آخر، وجه جورج وسوف مؤخرا التهنئة لسفيرتنا الى النجوم فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ85، واصفا اياها بأيقونة لبنان.

كما شارك وسوف صورة لفيروز على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها بالقول: "العمر كلو يا أيقونة لبنان".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا