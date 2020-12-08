فن ومشاهير

ياسمين صبري تتألق قي اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي

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القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ياسمين صبري فيفعاليات اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي والذي يحرص على حضوره عدد كبير من نجوم الفن.

وظهرت ياسمين صبري ببدلة سوداء أبهرت بها الجميه وذلك أثناء تواجدها على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان القاهرة السينمائي.

وحضرت "صبري" حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي والذي حضره عدد كبير من الفنانين منهم إلهام شاهين وصابرين وأمينة خليل.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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