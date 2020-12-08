صفية العمري عن فيلم "حظر تجوال": مشرف بكل المقاييس

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة صفية العمري، عن إعجابها بفيلم "حظر تجول" للنجمة إلهام شاهين، والذي تم عرضه في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.

وكتبت العمري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" شاهدت أمس الفيلم الرائع (حظر تجول) للفنانة الرائعة والصديقة الحبيبة إلهام شاهين وإخراج أمير رمسيس، فيلم مشرف بكل المقاييس، تحية لكل المشاركين به".

يشار إلي أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت فى فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى خلال دورته الـ42، حيث عرض فيلمها الجديد "حظر تجول" ضمن فعاليات المهرجان، وشهد عرض الفيلم حضور صناعه المخرج أمير رمسيس وإلهام شاهين وأحمد مجدى وصفى الدين محمود. كما شهد الفيلم حضور عدد من النجوم منهم هانى رمزى، بشرى، كارول سماحة، صبرى فواز، سيد رجب، المخرجة هالة خليل، المطربة لينا شماميان، الإعلامية بوسى شلبى، جمال العدل، تامر حبيب، شريف رمزى، سارة الطباخ، عمرو منسى.