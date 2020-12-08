فن ومشاهير

"حلقولو" يطرح مهرجان "مصنع ندالة" عبر "يوتيوب"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح حلقولو ومودي أمين مهرجان "مصنع ندالة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

مهرجان "مصنع ندالة" غناء حلقولو ومودي أمين وتوزيع قط كرموز وجرافيك ديزاينر أدهم الجعفري.

ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "كلبي ده مجدع في حربي شجاع، وعمرو ما سابني في مرة وكرف شدو الكراسي هننصب شوادر على اللي رمانا وباعنا وغادر".

مهرجان " مصنع نداله " ( تعبت في بعادك مفيش دواء ) حلقولو ومودي امين | توزيع قط كرموز

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا