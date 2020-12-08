"حلقولو" يطرح مهرجان "مصنع ندالة" عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح حلقولو ومودي أمين مهرجان "مصنع ندالة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
مهرجان " مصنع نداله " ( تعبت في بعادك مفيش دواء ) حلقولو ومودي امين | توزيع قط كرموز
مهرجان "مصنع ندالة" غناء حلقولو ومودي أمين وتوزيع قط كرموز وجرافيك ديزاينر أدهم الجعفري.
ويضم المهرجان بعض الكلمات منها: "كلبي ده مجدع في حربي شجاع، وعمرو ما سابني في مرة وكرف شدو الكراسي هننصب شوادر على اللي رمانا وباعنا وغادر".
مهرجان " مصنع نداله " ( تعبت في بعادك مفيش دواء ) حلقولو ومودي امين | توزيع قط كرموز